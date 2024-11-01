В России заметили двух прогуливающихся по трассе тигрят

В Хабаровском крае заметили двух прогуливающихся по трассе тигрят

В Хабаровском крае автомобилисты заметили двух прогуливающихся по трассе тигрят. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Животные бродили в районе имени Лазо, расположенном в российском регионе. Они быстро убежали в лес, когда увидели остановившуюся рядом с ними машину. По словам очевидца, хищники оказались довольно маленькими. Однако охотоведы, в свою очередь, предположили, что это были подростки, которые оторвались от взрослых особей.

Ранее сообщалось, что в десяти километрах от Хабаровска на автобусной остановке заметили двух тигров. Тогда хищники вышли к дороге, но испугались проезжающих машин. Они быстро убежали обратно в лес, но успели попасть в объективы камер.