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16:58, 1 ноября 2024Моя страна

В России заметили двух прогуливающихся по трассе тигрят

В Хабаровском крае заметили двух прогуливающихся по трассе тигрят
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровском крае автомобилисты заметили двух прогуливающихся по трассе тигрят. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Животные бродили в районе имени Лазо, расположенном в российском регионе. Они быстро убежали в лес, когда увидели остановившуюся рядом с ними машину. По словам очевидца, хищники оказались довольно маленькими. Однако охотоведы, в свою очередь, предположили, что это были подростки, которые оторвались от взрослых особей.

Ранее сообщалось, что в десяти километрах от Хабаровска на автобусной остановке заметили двух тигров. Тогда хищники вышли к дороге, но испугались проезжающих машин. Они быстро убежали обратно в лес, но успели попасть в объективы камер.

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