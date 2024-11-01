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13:08, 1 ноября 2024Мир

В Северной Корее назвали договор Москвы и Пхеньяна мощной базой

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи: договор о партнерстве является мощной правовой базой
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна является мощной правовой базой, и его значимость с каждым днем все более возрастает. Об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими двумя странами, который был заключен в ходе исторического пхеньянского саммита наших уважаемых лидеров, действительно является исторической и мощной правовой базой для дальнейшего расширения и укрепления нашего стратегического взаимодействия», — рассказала дипломат.

Ранее Лавров заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР призван сыграть стабилизирующую роль на Евразийском континенте. Российский министр уточнил, что он призван сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии и в более широком плане на всем Евразийском континенте.

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