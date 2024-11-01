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11:59, 1 ноября 2024Мир

Лавров раскрыл возможности России и Северной Кореи в сфере безопасности

Лавров: у России налажены тесные контакты с военными и спецслужбами КНДР
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

У России налажены тесные контакты с военными и спецслужбами Северной Кореи, что позволяет эффективно решать вопросы в сфере безопасности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с коллегой из КНДР Цой Сон Хи, транслируемых на YouTube-канале российского ведомства.

«Налажены очень тесные контакты между военными двух стран и по линии служб безопасности. Это тоже позволяет решать практически значимые и важные для безопасности наших и ваших граждан задачи», — рассказал дипломат.

Лавров также добавил, что сейчас Корейский полуостров сталкивается с большими вызовами безопасности. По его словам, виной тому является политика США в регионе.

Ранее Лавров заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР призван сыграть стабилизирующую роль на Евразийском континенте. Российский министр уточнил, что он призван сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии и в более широком плане на всем Евразийском континенте. Лавров также отметил, что на переговорах Москва рассчитывает выработать общее понимание о реализации стратегического договора между странами.

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