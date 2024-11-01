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12:01, 1 ноября 2024Мир

Лавров раскрыл роль договора о партнерстве России и КНДР

Лавров: договор о партнерстве России и КНДР призван сыграть стабилизирующую роль
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Henadz Zhinkov / Globallookpress.com

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР призван сыграть стабилизирующую роль на Евразийском континенте. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Трансляция ведется на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Договор о стратегическом партнерстве заложил прочный фундамент для дальнейшего углубления наших отношений во всех сферах двусторонней повестки», — сказал он.

Российский министр уточнил, что он призван сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии и в более широком плане — на всем Евразийском континенте. Он также отметил, что на переговорах Москва рассчитывает выработать общее понимание о реализации стратегического договора между странами.

Ранее Лавров раскрыл возможности России и Северной Кореи в сфере безопасности. По его словам, у Москвы налажены тесные контакты с военными и спецслужбами КНДР.

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