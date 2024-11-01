В США раскрыли одну из причин создания космических сил страны

Генерал Зальцман: Россия и Китай стали причиной создания космических сил США

Успехи России и Китая в области космоса стали одним из поводом для создания космических сил США. Причину раскрыл глава командования космических операций, американский генерал Брэдли Ченс Зальцман, передает Financial Times.

«Одной из причин, почему в США сейчас есть космические силы, это признание того, что происходило в последние 20 лет: [Россия и Китай] разработали и продемонстрировали способность ведения войны в космосе», — отметил генерал.

По данным издания, с таким заявлением Зальцман выступил в ходе визита в Европу, целью которого было повышение осведомленности о возможности конфликта в космосе с участием России и КНР. Кроме того, генерал сообщил союзникам о необходимости сотрудничества для улучшения возможностей сдерживания.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в отказе вводить запрет на любую милитаризацию в космосе.

6 сентября газета The Wall Street Journal сообщила, что созданные бывшим президентом США Дональдом Трампом космические войска «выходят из тени» якобы из-за «роста угроз» со стороны России и Китая.