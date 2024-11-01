Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:43, 1 ноября 2024Мир

В США раскрыли одну из причин создания космических сил страны

Генерал Зальцман: Россия и Китай стали причиной создания космических сил США
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Jason Lee / Reuters

Успехи России и Китая в области космоса стали одним из поводом для создания космических сил США. Причину раскрыл глава командования космических операций, американский генерал Брэдли Ченс Зальцман, передает Financial Times.

«Одной из причин, почему в США сейчас есть космические силы, это признание того, что происходило в последние 20 лет: [Россия и Китай] разработали и продемонстрировали способность ведения войны в космосе», — отметил генерал.

По данным издания, с таким заявлением Зальцман выступил в ходе визита в Европу, целью которого было повышение осведомленности о возможности конфликта в космосе с участием России и КНР. Кроме того, генерал сообщил союзникам о необходимости сотрудничества для улучшения возможностей сдерживания.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в отказе вводить запрет на любую милитаризацию в космосе.

6 сентября газета The Wall Street Journal сообщила, что созданные бывшим президентом США Дональдом Трампом космические войска «выходят из тени» якобы из-за «роста угроз» со стороны России и Китая.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Очень редкий военный указ русского императора продан на европейском аукционе. Документ похитили из архива в Москве

      В Армении объяснили отказ Пашиняна от коньяка

      Подарок тети неожиданно принес женщине 3,5 миллиона рублей

      Human Rights Watch раскритиковала закон о запрете УПЦ

      Кайли Дженнер снялась обнаженной в честь Хеллоуина

      Российские миллиардеры стали еще богаче

      Россия применила увеличивающие дальность FPV-дронов комплекты «Гермес»

      Подорвавший в Крыму машину российского военного агент СБУ получил 14 лет колонии

      В России выросли продажи автомобилей «Москвич»

      В Брунее сделали заявление об участии сборной в матче с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше