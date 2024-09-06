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12:22, 6 сентября 2024Мир

В США заявили о восхождении созданного Трампом рода войск из-за России

WSJ: созданные Трампом космические войска выходят из тени из-за России и Китая

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Созданные экс-президентом США Дональдом Трампом космические войска «выходят из тени» якобы из-за «роста угроз» со стороны России и Китая. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Теперь Космические силы выходят из тени — и их лидеры начинают говорить о подготовке к потенциальной войне с участием космоса. Хотя они и заявляют, что их цель сдерживать, а не уничтожать», — отмечается в материале издания.

Авторы подчеркивают, что ранее данные структуры подвергались насмешкам и многие не воспринимали всерьез инициативу Трампа. Однако предполагается, что новое подразделение будет готовиться к потенциальным боевым действиям в космосе, которые будут включать в себя «ослепление спутников».

Ранее глава Космического командования Вооруженных сил США Стивен Уайтинг заявил, что в будущем мир ожидают сражения в космосе, однако США не хотят этого, так как считают такие действия вредными как для себя, так и для своих союзников. По его словам, через десятилетия ключевыми битвами станут не морские или воздушные сражения, а космические.

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      Максим Габриелян
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