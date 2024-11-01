В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

На Украине сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области

Объект критической инфраструктуры был поврежден в Сумской области в поселке Краснополье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север».

«Краснополье — один взрыв. (...) Поврежден объект критической инфраструктуры», — указано в сообщении.

Отмечается, что взрыв произошел в результате удара, были зафиксированы, по словам военных, повреждения одного из административных зданий.

Ранее глава украинской областной военной администрации (ОВА) Херсонской области Александр Прокудин сообщил о том, что в подконтрольной Киеву части региона были повреждены несколько объектов критической инфраструктуры. Помимо них, также повреждения получил газопровод.