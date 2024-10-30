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09:41, 30 октября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области

Глава украинской ОВА Прокудин: в Херсонской области повреждена инфраструктура
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольной Киеву части Херсонской области были повреждены несколько объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, объекты инфраструктуры оказались повреждены в результате взрывов. Помимо них, также повреждения получил газопровод.

Кроме того, назначенный украинскими властями глава городской администрации Херсона Роман Мрочко в своем Telegram-канале сообщил, что в городе временно не работают троллейбусы, а также несколько светофоров.

Ранее на Украине сообщили о повреждении инфраструктурных объектов на занятой Вооруженными силами Украины территории Запорожской области. Как рассказал глава местной ОВА Иван Федоров, они пострадали в результате ударов по территории региона.

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      Александр Курбатов
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