На занятой ВСУ части Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской области ОВА Федоров: повреждены объекты инфраструктуры

На занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Запорожской области в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

По сообщению назначенного Киевом чиновника, российские войска якобы нанесли более 300 ударов по области. В результате ударов в регионе были повреждены несколько объектов инфраструктуры.

Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о главной линии обороны ВСУ в Запорожской области. По его словам, украинская сторона, нарушая все правила ведения боевых действий, намерена прикрываться мирным населением и превратить мирные города в руины.