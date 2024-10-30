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08:39, 30 октября 2024Бывший СССР

На занятой ВСУ части Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской области ОВА Федоров: повреждены объекты инфраструктуры

Фото: Anna Voitenko / Reuters

На занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Запорожской области в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

По сообщению назначенного Киевом чиновника, российские войска якобы нанесли более 300 ударов по области. В результате ударов в регионе были повреждены несколько объектов инфраструктуры.

Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о главной линии обороны ВСУ в Запорожской области. По его словам, украинская сторона, нарушая все правила ведения боевых действий, намерена прикрываться мирным населением и превратить мирные города в руины.

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      Глеб Палехов
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