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17:58, 1 ноября 2024Россия

ВСУ атаковали сразу два российских региона

Минобороны России: беспилотники ВСУ сбили в Белгородской и Брянской областях
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу два российских региона. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, российским войскам с 17:00 до 17:20 по московскому времени удалось пресечь атаки с применением беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей», — говорится в сообщении пресс-службы.

В этот же день стало известно, что российские войска ударили по 13 бригадам Вооруженных сил Украины, находящимся в Курской области. Помимо того, за сутки военнослужащие группировки «Север» отразили шесть контратак противника около населенных пунктов Плехово и Новоивановка, а также взяли в плен одного украинского солдата.

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