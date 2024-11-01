Жена Канье Уэста пришла в галерею почти голой

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори пришла на вечеринку в Токио почти голой. Соответствующие снимки публикует TMZ.

На размещенных фото, которые оказались в распоряжении журналистов, супруга музыканта запечатлена с кружевными накладками на интимных частях тела. Уточняется, что в таком виде Цензори появилась на мероприятии, организованном в галерее по случаю празднования Хеллоуина. При этом ее возлюбленный предстал перед камерой в белом спортивном костюме, который включал худи и штаны.

В октябре стала известна роль Бьянки Цензори на секс-вечеринках в офисе Канье Уэста.