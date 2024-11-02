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20:47, 2 ноября 2024Из жизни

БДСМ-госпожа неожиданно обнаружила схожесть с бабушкой в сексуальных предпочтениях

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Доминатрикс из США обнаружила, что ее бабушка тоже любила БДСМ. О ее темном прошлом она рассказала Jam Press.

По словам 23-летней Мелоди Марс, ее 70-летняя бабушка Мима всегда отличалась властным характером. В октябре девушка помогала ей с переездом и наткнулась среди вещей на кассеты с откровенными видео и личный альбом. Оказалось, что в 1980-х годах Мима тоже увлекалась сексуальным доминированием, но, в отличие от Марс, делала это не ради заработка, а исключительно ради удовольствия.

Как подчеркивает девушка, она и раньше замечала свою схожесть с бабушкой в поведении, но теперь выяснилось, что они похожи и в вопросе сексуальных предпочтений. «Мне всегда казалось забавным, что ей нравятся мужчины, которых она может взять под опеку и которые будут выполнять все ее приказы», — сказала Марс.

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БДСМ-госпожа рассказала, что Мима всегда обладала огромным количеством энергии, которую в молодости тратила на веселье. В 16 лет она вышла замуж и родила мать Марс, но вскоре развелась. По словам девушки, доминирование для ее бабушки — образ жизни.

Марс подрабатывает доминатрикс уже пять лет. У нее есть основная работа, связанная с ведением социальных сетей для одной организации, но вне ее ей нравится выполнять странные просьбы мужчин. Час услуг БДСМ-госпожи стоит 1,5 тысячи фунтов стерлингов (189,2 тысячи рублей). По словам девушки, мать и бабушка не осуждают источник ее заработка. «Моя семья поддерживает меня, их могут не интересовать подробности и истории, которые у меня есть, но пока я в безопасности и счастлива — они тоже», — призналась Марс.

Ранее доминатрикс Мелисса Тодд из Великобритании рассказала, что ее самый старый клиент обожает переодеваться в школьницу. Выполняя заказ 92-летнего мужчины, Тодд отчитывает его, а затем задирает его юбку и начинает бить розгами по ягодицам.

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