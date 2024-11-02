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20:35, 2 ноября 2024Ценности

Беременная дочь Ивана Охлобыстина показала откровенные фото из ванной

Беременная дочь Ивана Охлобыстина Евдокия показала фото в нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Беременная дочь российского актера Ивана Охлобыстина Евдокия Батариели-Охлобыстина показала откровенные фото в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Наследница артиста предстала на размещенных кадрах, лежа в ванне с синей водой, в которой плавали бутоны ромашек. При этом она надела нюдовые бюстгальтер и трусы и белую прозрачную накидку с цветочным узором. Также на одном из снимков рядом с Охлобыстиной позировала ее дочь, родившаяся в 2023 году.

«Мне 27, невозможно в это поверить! Продолжение следует...» — указала в подписи автор поста.

В октябре жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста российская актриса Софья Эрнст показала фигуру в купальнике на отдыхе в Турции.

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