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19:18, 28 октября 2024Ценности

Жена Константина Эрнста показала фигуру в бикини

36-летняя жена Константина Эрнста Софья показала фигуру в бикини на пляже

Фото: @sofyapavlovna

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста российская актриса Софья Эрнст показала фигуру в купальнике на отдыхе в Турции. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя звезда сериала «Содержанки» предстала на размещенном снимке, позируя на пляже в блестящем фиолетовом бикини. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией и завязками на бедрах.

В то же время супруга 63-летнего продюсера убрала волосы в пучок и надела очки в оправе «кошачий глаз» с розовыми линзами.

Ранее в октябре жена известного российского шеф-повара, ресторатора и телеведущего Константина Ивлева Валерия Ивлева показала откровенное фото с отдыха на Мальдивах.

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      Карина Черных
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