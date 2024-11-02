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07:44, 2 ноября 2024Россия

Губернатор сообщил о попытке атаки на Калужскую область

Калужский губернатор Шапша: два беспилотника уничтожили над Жуковским районом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Reuters

В ночь на субботу, 2 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Калужскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами ПВО на территории Жуковского района были уничтожены 2 БПЛА. На месте работают оперативные группы», — сообщил Шапша.

Губернатор добавил, что никто, по предварительным данным, не пострадал. Разрушений также не зафиксировано. Других подробностей о ситуации он не привел.

В сводке Минобороны о ночных попытках атак ВСУ на регионы России Калужская область не значится. По данным оборонного ведомства, в ночь на 2 ноября средства ПВО сбили 24 беспилотника над Курской, Брянской, Орловской, Белгородской, Нижегородской и Ростовской областями, а также над Крымом.

ЖЗЛ
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