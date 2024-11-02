Мать Тимати раскрыла тайну возраста его возлюбленной

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова раскрыла тайну о возрасте его возлюбленной, модели Валентины Ивановой. Сторис на эту тему появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша решила ответить на вопросы подписчиков. Один из них поинтересовался, зачем манекенщица вводит аудиторию в заблуждение по поводу своего возраста. По мнению фаната, на самом деле Ивановой якобы 31 год, когда как она утверждает, ей — 21 год. «А почему Валя обманывает аудиторию, что ей якобы 21?» — возмутился читатель блога.

«По-моему, она просто шутит», — отметила, в свою очередь, мать музыканта.

В октябре Валентина Иванова опубликовала видео в облегающем мини-платье.