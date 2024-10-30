Возлюбленная Тимати опубликовала видео в облегающем мини-платье

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова опубликовала видео в мини-платье

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова опубликовала видео в откровенном образе. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица опубликовала ролик, в котором позировала перед камерой в облегающем мини-платье с асимметричным вырезом нежно-голубого оттенка. При этом звезда отказалась от бюстгальтера. Свой образ она дополнила укладкой и макияжем в нейтральных оттенках.

Ранее в октябре новый наряд возлюбленной Тимати на видео восхитил подписчиков. Манекенщица предстала в укороченном платье, сшитом из белой объемной юбки и черного и расшитого пайетками верха с вырезами вдоль груди и живота.

