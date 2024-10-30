Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:34, 30 октября 2024Ценности

Возлюбленная Тимати опубликовала видео в облегающем мини-платье

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова опубликовала видео в мини-платье

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова опубликовала видео в откровенном образе. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица опубликовала ролик, в котором позировала перед камерой в облегающем мини-платье с асимметричным вырезом нежно-голубого оттенка. При этом звезда отказалась от бюстгальтера. Свой образ она дополнила укладкой и макияжем в нейтральных оттенках.

Ранее в октябре новый наряд возлюбленной Тимати на видео восхитил подписчиков. Манекенщица предстала в укороченном платье, сшитом из белой объемной юбки и черного и расшитого пайетками верха с вырезами вдоль груди и живота.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская делегация оказалась в центре скандала в Женеве из-за «огульных обвинений». Что там произошло?

      Применение самоходок СУ-100 Вьетнамом оценили

      Заочный приговор автору Mr.Freeman в восемь лет за фейки о Российской армии сочли законным

      Медведь показал мастерство скалолазания около моря и попал на видео

      Возлюбленная Тимати опубликовала видео в облегающем мини-платье

      Выкинувшего семилетнюю дочь из окна россиянина отправили в колонию

      Раскрыты планы россиян на новогоднюю ночь

      Захарова ответила на обвинения главы МОК в адрес России

      Врач назвал неочевидный признак проблем с почками

      В Раде заявили о приближении Зеленским гражданской войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше