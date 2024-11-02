МИД России прокомментировала отправку Чехией граждан в ряды ВСУ

Президенту Чехии Петру Павлу не нужны свои граждане. Так разрешение чешского лидера 60 гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».
Ранее радио Český rozhlas со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Филипа Платоша сообщило, что чешский президент разрешил 60 гражданам страны присоединиться к украинской армии. Заявления с просьбой разрешить присоединиться к украинской армии чешскому президенту направили более 180 граждан страны.