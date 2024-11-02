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00:30, 2 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили об участии лучших бригад ВСУ в боях в Курской области

Марченко: в Курской области сражаются лучшие бригады ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Fermin Torrano / Anadolu Agency / Reuters

В боях на территории Курской области участвуют лучшие бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Вы понимаете, что в Курской области самые подготовленные бригады. Самые сильные… Скажу откровенно: я не понимаю, что происходит и для чего оно происходит, возможно есть некий секретный замысел», — сказал Марченко.

Также генерал-майор заявил, что идея об обмене занятой части Курской области на украинские территории обречена на провал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует использовать вторжение в Курскую область для достижения дипломатических целей. Он отметил, что операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации инициатив Украины по урегулированию конфликта.

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