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09:12, 2 ноября 2024Мир

Патрушев уличил Запад в желании обеспечить свое присутствие в Черном море в ущерб России

Патрушев: Запад хочет обеспечить свое присутствие в Черном море в ущерб России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море и по его периметру в ущерб законным интересам России. Об этом заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

По словам помощника российского лидера, оттеснение России от черноморских берегов традиционно рассматривалось в англосаксонской политике как одна из ключевых задач.

«Вот и сегодня коллективный Запад во главе с США вынашивает планы по установлению в Черном море и по его периметру собственного долгосрочного присутствия в ущерб законным интересам нашей страны», — сказал он.

Ранее Патрушев уличил США в попытке получить доступ в Черное море через Дунай. Он отметил, что Вашингтон разрабатывает для этого планы по использованию в военных целях внутренних водных путей Европы.

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