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18:20, 2 ноября 2024Ценности

Похудевшая Кристина Агилера снялась в леопардовом платье с разрезом до бедра

Певица Кристина Агилера снялась в леопардовом платье с разрезом до бедра
Екатерина Ештокина

Фото: @xtina

Американская певица Кристина Агилера снялась в откровенном образе после похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость поделилась серией фото, на которых предстала в длинном леопардовом платье с разрезом до бедра и колготках в сетку, декорированных стразами.

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Помимо этого, звезда надела блестящие босоножки на каблуках. Свой образ она дополнила макияжем и укладкой с завитыми в кудри волосами. В качестве аксессуаров она выбрала черные солнцезащитные очки.

В октябре 43-летняя Кристина Агилера в облегающем платье похвасталась фигурой после похудения. Исполнительница показала кадры с подготовки к празднованию Хеллоуина, на которых запечатлена в облегающем платье оранжевого цвета.

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