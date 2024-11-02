Похудевшая Кристина Агилера снялась в леопардовом платье с разрезом до бедра

Певица Кристина Агилера снялась в леопардовом платье с разрезом до бедра

Американская певица Кристина Агилера снялась в откровенном образе после похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость поделилась серией фото, на которых предстала в длинном леопардовом платье с разрезом до бедра и колготках в сетку, декорированных стразами.

Помимо этого, звезда надела блестящие босоножки на каблуках. Свой образ она дополнила макияжем и укладкой с завитыми в кудри волосами. В качестве аксессуаров она выбрала черные солнцезащитные очки.

В октябре 43-летняя Кристина Агилера в облегающем платье похвасталась фигурой после похудения. Исполнительница показала кадры с подготовки к празднованию Хеллоуина, на которых запечатлена в облегающем платье оранжевого цвета.