Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:16, 2 ноября 2024Моя страна

Раскрыты топ-5 малых городов России для уединенного отдыха

Россиянам посоветовали ехать в Кяхту и Кунгур за уединенным отдыхом
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Павел Каравашкин / Коммерсантъ

Россияне стали чаще выбирать отдых в малых городах, расположенных далеко от мегаполисов, ради уединения. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Яндекс Путешествия», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

В связи с увеличением интереса к поездкам в отдаленные места эксперты сервиса составили список топ-5 небольших городов, подходящих для таких путешествий. На первом месте в рейтинге оказалась Кяхта в Республике Бурятия — как отмечается в материале, город был чайной столицей Российской империи, а также центром русской торговли с Монголией.

«Сегодня в Кяхту можно приехать за уютным размеренным отдыхом. Из достопримечательностей здесь стоит посетить Вознесенский храм, который строили совместно с итальянскими архитекторами. Внутри находится единственный в России хрустальный иконостас», — отметили специалисты.

Материалы по теме:
Маленький Вавилон. Как живет российский городок на границе с Монголией, который когда-то был раем для богачей?
Маленький Вавилон.Как живет российский городок на границе с Монголией, который когда-то был раем для богачей?
18 марта 2022
«Нользвездочный отель с уличным туалетом» Что такое избинг и почему россияне готовы платить сотни тысяч за отдых в глуши?
«Нользвездочный отель с уличным туалетом»Что такое избинг и почему россияне готовы платить сотни тысяч за отдых в глуши?
29 октября 2024

Также в список попал Кунгур в Пермском крае, который был знаменит ярмарками и посещался даже членами императорской семьи. В XIX веке здесь продавались специи из Средней Азии, чай и фарфор из Китая, а также редкие для того времени книги, а сегодня летом здесь проводится самое масштабное в регионе воздухоплавательное мероприятие «Небесная ярмарка».

«А в осенний и зимний сезоны туристам обязательно нужно посетить Кунгурскую ледяную пещеру, которая поражает красотой подземных озер и ледяных гротов», — говорится в материале.

Кроме того, ищущим уединения туристам советуют посетить город Мышкин в Ярославской области. Он славится музеями и достопримечательностями — например, Музеем Мыши, где рассказывают о городе, знакомят с мышами-героями мультфильмов, мышами-книголюбами и путешественниками.

В топ-5 самых удачных малых городов для путешествий также вошли Кимры в Тверской области, которые славились ремесленниками, и Тотьма в Вологодской области, которая была известна масштабным соляным производством.

Ранее эксперты сервиса выяснили, в какие места российские путешественники больше всего хотели бы отправиться на автомобиле. На первом месте оказалось Черное море, за которое проголосовали 31 процент опрошенных, а также Байкал (20 процентов), Алтай (17 процентов) и Карелия (16 процентов).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев заявил о согласии одной страны стать покровительницей украинцев в России. Что это значит и как работает?

      Запуск турецкого газового хаба поставили в зависимость от Европы

      Назван объем производства комплектов связи для дронов «Гермес»

      Анна Седокова показала фигуру в крошечном бикини

      Элитное поместье Лерчек осталось без покупателей и упало в цене

      Россиянам пообещали внеочередную индексацию зарплат

      Клуб Слуцкого упустил победу в чемпионате Китая

      Обвиняемого в педофилии экс-гендиректора российского завода отпустили под домашний арест

      Американские сенаторы захотели расследовать деятельность прокурора МУС

      Белоусов поздравил бойцов со взятием Кураховки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше