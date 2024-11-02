Раскрыты топ-5 малых городов России для уединенного отдыха

Россиянам посоветовали ехать в Кяхту и Кунгур за уединенным отдыхом

Россияне стали чаще выбирать отдых в малых городах, расположенных далеко от мегаполисов, ради уединения. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Яндекс Путешествия», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

В связи с увеличением интереса к поездкам в отдаленные места эксперты сервиса составили список топ-5 небольших городов, подходящих для таких путешествий. На первом месте в рейтинге оказалась Кяхта в Республике Бурятия — как отмечается в материале, город был чайной столицей Российской империи, а также центром русской торговли с Монголией.

«Сегодня в Кяхту можно приехать за уютным размеренным отдыхом. Из достопримечательностей здесь стоит посетить Вознесенский храм, который строили совместно с итальянскими архитекторами. Внутри находится единственный в России хрустальный иконостас», — отметили специалисты.

Также в список попал Кунгур в Пермском крае, который был знаменит ярмарками и посещался даже членами императорской семьи. В XIX веке здесь продавались специи из Средней Азии, чай и фарфор из Китая, а также редкие для того времени книги, а сегодня летом здесь проводится самое масштабное в регионе воздухоплавательное мероприятие «Небесная ярмарка».

«А в осенний и зимний сезоны туристам обязательно нужно посетить Кунгурскую ледяную пещеру, которая поражает красотой подземных озер и ледяных гротов», — говорится в материале.

Кроме того, ищущим уединения туристам советуют посетить город Мышкин в Ярославской области. Он славится музеями и достопримечательностями — например, Музеем Мыши, где рассказывают о городе, знакомят с мышами-героями мультфильмов, мышами-книголюбами и путешественниками.

В топ-5 самых удачных малых городов для путешествий также вошли Кимры в Тверской области, которые славились ремесленниками, и Тотьма в Вологодской области, которая была известна масштабным соляным производством.

Ранее эксперты сервиса выяснили, в какие места российские путешественники больше всего хотели бы отправиться на автомобиле. На первом месте оказалось Черное море, за которое проголосовали 31 процент опрошенных, а также Байкал (20 процентов), Алтай (17 процентов) и Карелия (16 процентов).