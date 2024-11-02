Райффайзенбанк опроверг данные о продаже валюты в банкоматах

Райффайзенбанк назвал данные о продаже валюты в банкоматах технической ошибкой

Райффайзенбанк опроверг опубликованные накануне сведения о начале продажи валюты в банкоматах. Эти данные появились в результате технической ошибки, приводит РБК пояснение пресс-службы банка.

Технически банкоматы могут работать только с рублями, а вопрос операций с валютой сейчас прорабатывается, добавили в кредитной организации. Опубликованная информация не должна была быть предназначенной для широкого круга клиентов, но вследствие ошибки появилась раньше, чем было запланировано, пояснили там.

В банке извинились за дезинформирование перед клиентами, добавив, что покупка валюты по-прежнему доступна в клиентских офисах Райффайзенбанка.

Накануне кредитная организация в своем Telegram-канале проинформировала о возможности приобрести доллары в некоторых банкоматах Москвы. Было отмечено, что схема пока тестируется и доступна не во всех банкоматах, а для проведения операции потребуется только пластиковая рублевая карта «Мир» Райффайзенбанка. Сумма снятия, согласно этому сообщению, была ограничена пятью тысячами долларов за один раз.