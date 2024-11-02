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09:13, 2 ноября 2024Экономика

Россияне пожаловались на сокращение ассортимента товаров

«Столица»: почти 31 процент россиян заметили сокращение ассортимента товаров
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России 66,5 процента населения не заметили, чтобы уход иностранных компаний повлиял на доступность товаров и услуг. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на агентство социальных исследований «Столица».

Почти 30 процентов заявили, что все необходимое, как и прежде, можно купить, а 37 процентов обратили внимание на появление местных аналогов, которые пришли на смену иностранной продукции.

Чаще всего на исчезновение заграничных товаров обращает внимание молодежь (люди от 18 до 34 лет). В то же время 74 процента представителей старшей возрастной группы не заметили ухода иностранных компаний. Кроме того, 30,8 процента россиян указали на сокращение ассортимента товаров, а 29,2 процента констатировали незначительные изменения. На резкое оскудение ассортимента пожаловались почти 13 процентов.

Отмечается, что 65,6 процента заявили о росте цен.

В начале сентября 2024 года больше 50 процентов российских промышленных предприятий заявили, что в России нет альтернативы импортной продукции, оказавшейся под санкциями. А около трети предприятий не смогли найти альтернативных поставщиков не только в России, но и в дружественных государствах.

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