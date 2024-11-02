Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:24, 2 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин избил друга и выкинул его с девятого этажа

В Подольске россиянин вытолкнул из окна девятого этажа избитого им друга
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Московской области задержали жителя Подольска, подозреваемого в расправе над другом. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 31 октября двое друзей отдыхали в одной из квартир города Подольска и распивали алкогольные напитки. В ходе общения между ними возник конфликт, переросший в драку. Подозреваемый сильно избил товарища, нанеся ему множество травм. Понимая, что за это его могут привлечь к уголовной ответственности, мужчина решил представить все как несчастный случай и вытолкнул друга из окна своей квартиры, расположенной на девятом этаже.

Прибывшие на место силовики осмотрели место происшествия и поняли, что произошедшее носит криминальный характер. Вскоре были получены доказательства причастности подозреваемого, после чего он был задержан.

В Подольске задержан мужчина, подозреваемый в расправе над знакомым.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 39-летний местный житель заживо сжег друга в его же машине.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев заявил о согласии одной страны стать покровительницей украинцев в России. Что это значит и как работает?

      Директор московского автосалона увидел сына с ножницами в руках и сломал ему руку

      Угрожавшую пистолетом русским рабочим женщину задержали за хулиганство

      США и Израилю пригрозили сокрушительным ударом

      Запуск турецкого газового хаба поставили в зависимость от Европы

      Назван объем производства комплектов связи для дронов «Гермес»

      Анна Седокова показала фигуру в крошечном бикини

      Элитное поместье Лерчек осталось без покупателей и упало в цене

      Россиянам пообещали внеочередную индексацию зарплат

      Клуб Слуцкого упустил победу в чемпионате Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше