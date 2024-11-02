Россиянин избил друга и выкинул его с девятого этажа

В Подольске россиянин вытолкнул из окна девятого этажа избитого им друга

В Московской области задержали жителя Подольска, подозреваемого в расправе над другом. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 31 октября двое друзей отдыхали в одной из квартир города Подольска и распивали алкогольные напитки. В ходе общения между ними возник конфликт, переросший в драку. Подозреваемый сильно избил товарища, нанеся ему множество травм. Понимая, что за это его могут привлечь к уголовной ответственности, мужчина решил представить все как несчастный случай и вытолкнул друга из окна своей квартиры, расположенной на девятом этаже.

Прибывшие на место силовики осмотрели место происшествия и поняли, что произошедшее носит криминальный характер. Вскоре были получены доказательства причастности подозреваемого, после чего он был задержан.

В Подольске задержан мужчина, подозреваемый в расправе над знакомым.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 39-летний местный житель заживо сжег друга в его же машине.