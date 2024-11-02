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18:29, 2 ноября 2024Силовые структуры

Российский подросток помогал телефонным мошенникам обманывать пенсионеров и попался

В Петербурге задержали подростка, помогавшего аферистам обманывать пенсионеров
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, который помогал мошенникам обманывать пожилых людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

По данным канала, юноша подозревается в содействии телефонным мошенникам, которые обманули 79-летнего мужчину. Накануне задержания в полицию обратился пенсионер, проживающий на улице Типанова. Он рассказал, что стал жертвой телефонных аферистов. По его словам, звонившие в течение пяти дней убеждали его перевести деньги на якобы безопасный счет. 29 октября к нему приехал курьер, и мужчина отдал ему 1,6 миллиона рублей. Отмечается, что задержанный свою причастность к произошедшему отрицает. Правоохранителям он рассказал, что в одном из Telegram-каналов он нашел подработку, затем связался с работодателем и все адреса жертв получал от него.

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в среднем за день подросток успевал объехать четырех пенсионеров. Сейчас полицейские устанавливают всех пострадавших и точный размер причиненного ущерба. Согласно оперативным сведениям, сумма полученных обманным путем денег составляет несколько миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция разыскивает мошенников, которые обманом выманили у 80-летнего пенсионера более 16 миллионов рублей.

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