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13:20, 2 ноября 2024Мир

Совет нацбезопасности Ирана принял решение об ответе Израилю

Совет нацбезопасности Ирана постановил дать военный ответ на удар Израиля
Семен Александров (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Высший совет нацбезопасности Ирана постановил дать военный ответ Израилю на удар, нанесенный 26 октября. Об этом заявил член комитета по нацбезопасности иранского парламента Эсмаил Косари в интервью Didban Iran.

«Некоторые чиновники правительства и другие лица могут сказать, что мы не будем отвечать Израилю, но эти люди в правительстве и вне его не принимают решений», — отметил он.

Косари предупредил, что военный ответ Ирана на израильский удар будет гораздо мощнее всех предыдущих.

Ранее Верховный духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран нанесет США и Израилю сокрушительный удар в ответ на атаки по нему и различным движениям на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив на протяжении многих лет «унижали» иранцев, за что получат соответствующий ответ.

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