Совет нацбезопасности Ирана принял решение об ответе Израилю

Высший совет нацбезопасности Ирана постановил дать военный ответ Израилю на удар, нанесенный 26 октября. Об этом заявил член комитета по нацбезопасности иранского парламента Эсмаил Косари в интервью Didban Iran.
«Некоторые чиновники правительства и другие лица могут сказать, что мы не будем отвечать Израилю, но эти люди в правительстве и вне его не принимают решений», — отметил он.
Косари предупредил, что военный ответ Ирана на израильский удар будет гораздо мощнее всех предыдущих.
Ранее Верховный духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран нанесет США и Израилю сокрушительный удар в ответ на атаки по нему и различным движениям на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив на протяжении многих лет «унижали» иранцев, за что получат соответствующий ответ.