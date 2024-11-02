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12:24, 2 ноября 2024Россия

Стало известно о тайном детском кладбище в Подмосковье

aif.ru: в поселке Уваровка в Подмосковье нашли тайное детское кладбище
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sandy Millar / Unsplash

В Подмосковье в поселке Уваровка под Можайском нашли тайное детское кладбище. Об этом стало известно из публикации портала aif.ru.

По сообщению издания, первым кладбище обнаружил житель Москвы Вадим Кузнецов, который набрел на него в попытках найти место с хорошим интернет-сигналом на даче. «Как-то набрел на очень странные могилки. Я сфотографировал их и сделал пост», — сообщил Кузнецов.

Как выяснил корреспондент портала, захоронения на кладбище проводились с семидесятых годов двадцатого века и производятся по сей день. Большинство могил заброшены. На участках погребены воспитанники местного интерната для детей с особенностями в развитии. Местные жители сообщили, что соблюдать ритуал при захоронении стали лишь недавно.

Это сейчас они начали кресты ставить. До этого же ничего не было. Закапывали как собак, прости господи

Тамара Юрьевнажительница села Уваровка

Местный священник отец Ярослав добавил, что не знал о кладбище и никогда не проводил отпевание детей, так как у него никогда не заказывали требы на этих детей.

Директор интерната Алексей Захарочкин подтвердил, что раньше детей хоронили без крестов, а отпевание по православному обычаю не проводится и по сей день, так как среди воспитанников много детей разных национальностей.

Ранее сообщалось, что в селе Гусиный Брод Новосибирской области разгромили могилы бойцов специальной военной операции.

ЖЗЛ
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