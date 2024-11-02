Морпех Клинцы: бойцы ВСУ все чаще дезертируют на пути продвижения ВС РФ к Судже

Бойцы Воруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области деморализованы, они все чаще дезертируют на пути продвижения ВС РФ к Судже. Об этом стало известно из заявления замкомандира роты бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) с позывным Клинцы, его слова приводит ТАСС.

«Противник знает, что наступают морские пехотинцы. Хоть и оказывает сопротивление, но уже не такое ожесточенное, как раньше. Они понимают, что их бросили сюда на убой, на русскую землю. Что здесь они найдут только смерть», — сказал Клинцы.