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08:49, 2 ноября 2024Россия

Стало известно об участившемся дезертирстве ВСУ на пути продвижения ВС России к Судже

Морпех Клинцы: бойцы ВСУ все чаще дезертируют на пути продвижения ВС РФ к Судже
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы Воруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области деморализованы, они все чаще дезертируют на пути продвижения ВС РФ к Судже. Об этом стало известно из заявления замкомандира роты бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) с позывным Клинцы, его слова приводит ТАСС.

«Противник знает, что наступают морские пехотинцы. Хоть и оказывает сопротивление, но уже не такое ожесточенное, как раньше. Они понимают, что их бросили сюда на убой, на русскую землю. Что здесь они найдут только смерть», — сказал Клинцы.

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