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18:11, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

Такер Карлсон рассказал о пережитом нападении «демона»

Журналист Такер Карлсон заявил, что они с женой пережили нападение «демона»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что пережил нападение «демона». Об этом он вспомнил в видео для YouTube-канала Christianities?

Журналист сообщил, что случай произошел полтора года назад. По словам Карлсона, на него с женой напало неизвестное существо, когда они были в кровати. Он допустил, что это мог быть демон.

«Потом у меня появились ужасные боли в грудной клетке и плече. Я в одних трусах пошел в ванную, включил свет и увидел четыре следа от когтей на боках и на левом плече», — рассказал Карлсон.

После этого, по словам журналиста, он захотел обратиться к христианской религии.

Некоторые люди рассказывали об аналогичном опыте встречи с «демонами» во время ночных галлюцинаций, которые могут возникать из-за сильного переутомления, некоторых заболеваний и по ряду других причин. Человек может столкнуться с подобными искажениями реальности из-за резкого выхода из состояния глубокого сна. Кроме того, галлюцинация может возникнуть из-за сонного паралича — состояния, при котором человек на короткое время теряет способность двигаться. «Во время сонного паралича человек может видеть галлюцинации, например, ощущать присутствие кого-то в комнате или чувствовать давление на грудь», — рассказала терапевт Алисия Милинис. Она отметила, что эти галлюцинации могут быть настолько реалистичными и пугающими, что вызывают сильное эмоциональное напряжение.

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