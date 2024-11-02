Угрожавшую пистолетом русским рабочим женщину задержали за хулиганство

В Москве задержали женщину, которая оскорбляла рабочих и угрожала им пистолетом

В Москве задержали 37-летнюю россиянку по делу о хулиганстве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 1 ноября проживавшая в московском районе Некрасовка женщина возмутилась тем, что на лестничной клетке рабочие устанавливали дверь. Обвиняемая подошла к работавшим мужчинам, достала игрушечный пистолет, стала угрожать им и кричала, что «не будет терпеть здесь "русню"».

Женщина работает в сетевой пирамиде, в своих социальных сетях она позиционирует себя как украинка, поддерживает действия властей Киева и Вооруженных сил Украины. Отмечается, что все ее посты в сетях исключительно на мове.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода, работающая в пункте выдачи заказов, оскорбила курьера по национальному признаку. Россиянка пожелала, чтобы «все нерусские убирались в свой Чуркменистан», и спустя некоторое время оказалась в полиции.