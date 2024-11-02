Умерла актриса из «Слова пацана»

Mash: сыгравшая в «Слове пацана» актриса Лидия Ильина умерла на 78-м году жизни

Актриса из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», сыгравшая бабушку Ералаша, Лидия Ильина умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, причиной смерти артистки стала острая сердечная недостаточность. Telegram-канал Shot уточняет, что Ильина умерла в больнице.

Дочь актрисы Екатерина в разговоре с aif.ru сообщила, что похороны пройдут 5 ноября на Люберецком кладбище.

Лидия Ильина также принимала участие в таких проектах, как «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы–2», «Универ. 10 лет спустя», «Интерны» и другие.