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11:44, 2 ноября 2024Культура

Умерла актриса из «Слова пацана»

Mash: сыгравшая в «Слове пацана» актриса Лидия Ильина умерла на 78-м году жизни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: «Слово пацана» / Кадр из сериала

Актриса из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», сыгравшая бабушку Ералаша, Лидия Ильина умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, причиной смерти артистки стала острая сердечная недостаточность. Telegram-канал Shot уточняет, что Ильина умерла в больнице.

Дочь актрисы Екатерина в разговоре с aif.ru сообщила, что похороны пройдут 5 ноября на Люберецком кладбище.

Лидия Ильина также принимала участие в таких проектах, как «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы–2», «Универ. 10 лет спустя», «Интерны» и другие.

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