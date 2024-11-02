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14:12, 2 ноября 2024Россия

В Минобороны сообщили о новых попытках ВСУ прорваться в Курской области

МО РФ: сорваны попытки атак ВСУ в районе двух населенных пунктов под Курском
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Сорваны новые попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе двух населенных пунктов под Курском. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО РФ).

По данным ведомства, украинские войска пытались прорваться в направлении Дарьино и Леонидово Курской области.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» отразили четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка и Новоивановка.

ВСУ потеряли до 30 солдат, еще семь украинских военных сдались в плен, уточнили в МО РФ.

Бои с украинскими формировании в приграничье ведутся с 6 августа. Ранее в Минобороны сообщали, что российские войска нанесли удар по 13 украинским бригадам, находящимся в Курской области.

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