В Минобороны сообщили о новых попытках ВСУ прорваться в Курской области

Сорваны новые попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе двух населенных пунктов под Курском. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО РФ).
По данным ведомства, украинские войска пытались прорваться в направлении Дарьино и Леонидово Курской области.
Кроме того, подразделения группировки войск «Север» отразили четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка и Новоивановка.
ВСУ потеряли до 30 солдат, еще семь украинских военных сдались в плен, уточнили в МО РФ.
Бои с украинскими формировании в приграничье ведутся с 6 августа. Ранее в Минобороны сообщали, что российские войска нанесли удар по 13 украинским бригадам, находящимся в Курской области.