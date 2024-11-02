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10:49, 2 ноября 2024Россия

В России запатентовали часть пособия по срочным захоронениям в военное время

МЧС России запатентовало обложку пособия по срочным захоронениям в военное время
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Входящий в структуру МЧС институт запатентовал часть пособия по срочным захоронениям в военное время — обложку издания. Это следует из данных, опубликованных на портале Федерального института промышленной собственности.

Заявка была подана еще 7 мая 2024 года, и срок исчисления действия патента отсчитывается с этой даты, но обложку пособия как предмет защиты прав зарегистрировали сегодня, 2 ноября. На обложке изображен подсвеченный оранжевым — как при отблеске пожара — сотрудник МЧС в спецкостюме на фоне вертолета. Также из данных на обложке следует, что пособие рассчитано на использование аспирантами.

ГОСТ о срочном захоронении в мирное и военное время был разработан и принят тремя годами ранее, в 2021 году. Отмечается, что он был разработан для соблюдения «единых подходов при выполнении санитарно-эпидемиологических и морально-этических норм».

Ранее сообщалось, что Тульский патронный завод запатентовал патрон повышенной пробиваемости для различного стрелкового оружия, включая автомат Калашникова. Патрон получил пулю с бронебойным сердечником и удлиненной обтекаемой головной частью.

ЖЗЛ
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