В США предупредили об опасности эскалации между выборами и приходом нового президента

Сакс: между выборами в США и приходом нового президента возможна эскалация

В период между окончанием выборов в США и инаугурацией нового президента администрация главы государства Джо Байдена может пойти на эскалацию по вопросу Украины, допустил американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт заявил, что если Байден пойдет на серьезный шаг касательно Украины в временной промежуток между ноябрем и январем, то это может привести к чрезвычайно опасной ситуации.

Ранее политический аналитик Павел Дубравский допустил, что Байден может принять решение передать Вооруженным силам Украины дальнобойное оружие незадолго до своей отставки.

В октября газета Financial Times (FT) сообщала, что Байден может согласиться на определенные подвижки по вопросу вступления Украины в НАТО до конца своего срока на посту главы государства.