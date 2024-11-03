Названы врачи с самыми высокими доходами в России

SuperJob: у стоматологов и репродуктологов самые высокие зарплаты среди врачей

Наибольшие медианные заработные платы среди врачей в коммерческих клиниках в России получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и ортодонты. Об этом говорится в исследовании SuperJob, передает РИА Новости.

Согласно исследованию, наибольшие медианные зарплаты среди докторов в семи федеральных округах России получают стоматологи хирурги-имплантологи. В Москве их доход составляет 280 тысяч рублей.

При этом медианные зарплаты репродуктологов в перечисленных городах варьируются от 165 до 240 тысяч рублей в месяц, косметологов — от 155 до 230 тысяч рублей. Ортодонты получают от от 155 до 220 тысяч рублей.

Ранее российское правительство предложило уже в следующем году проиндексировать зарплаты бюджетникам социальной сферы на 13,2 процента. Под проект в первую очередь попадут медицинские работники, учителя, преподаватели высших учебных заведений, ученые и соцработники — все те, кто упоминался в майских указах президента РФ.