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13:03, 3 ноября 2024Из жизни

Сумма вознаграждения за находку первого официально работающего в России кота выросла

Награда за находку работающего в РФ кота Барсика выросла до 100 тысяч рублей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Сумма вознаграждения за находку первого в России трудоустроенного кота Барсика возросла до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил хозяин питомца, пермский журналист Василий Кучумов на своей странице во «ВКонтакте».

«Мой кот сбежал из дома ночью под предлогом прогуляться по огородику... 100 000 рублей за поимку Барсика! 5000 рублей за фото Барсика», — написал Кучумов. Ранее он обещал 75 тысяч рублей за поимку питомца.

Хозяин пообещал скинуть деньги тому, кто отправит данные о местоположении кота, после проверки. По словам Кучумова, кот пропал в частном секторе микрорайона Висим в Перми, найти его не удается около трех суток.

Барсик официально устроился на работу в 2016 году — тогда его наняла пермская строительная компания и начала платить ему 30 тысяч рублей. Кота пускали в новые квартиры застройщика клиенты, у которых не было питомца, чтобы соблюсти народную примету — в дом первой должна войти кошка.

Ранее кот Крошик из Перми, весивший 17 килограммов, похвастался новыми успехами в похудении.
Крошику удалось похудеть почти на три килограмма. Чтобы сбросить вес, Крошик выполняет различные физические упражнения для восстановления мышечной массы, а также находится на дробном кормлении.

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