Уничтожение переплывавшей Днепр украинской ДРГ попало на видео

Видео: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»
Российские военные атаковали с дрона украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), переплывавшую Днепр. Удар попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Крымские бойцы выслеживают на реке диверсионно-разведывательные группы противника и уничтожают их точным огнем», - говорится в публикации.
На кадрах видно, как беспилотник выслеживает и ударяет по катеру, в котором находятся украинские военные. Точная локация не раскрывается.
27 октября в Брянской области сотрудники ФСБ совместно с военными и росгвардейцами пресекли попытку вооруженной группой пересечь российскую границу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.