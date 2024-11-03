Уничтожение переплывавшей Днепр украинской ДРГ попало на видео

RusVesna: ВС РФ атаковали дроном украинскую ДРГ на Днепре

Видео: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Российские военные атаковали с дрона украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), переплывавшую Днепр. Удар попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Крымские бойцы выслеживают на реке диверсионно-разведывательные группы противника и уничтожают их точным огнем», - говорится в публикации.

На кадрах видно, как беспилотник выслеживает и ударяет по катеру, в котором находятся украинские военные. Точная локация не раскрывается.

27 октября в Брянской области сотрудники ФСБ совместно с военными и росгвардейцами пресекли попытку вооруженной группой пересечь российскую границу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

