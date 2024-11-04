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06:59, 4 ноября 2024Мир

Аналитик описал санкции против России словами «это надолго»

Бывший директор в МВФ Можин: Запад не отменит санкции против России, это надолго
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Страны Запада не собираются отменять санкции против России, так как они заинтересованы в нанесении вреда развитию РФ по аналогии с Китаем. Об этом РИА Новости заявил бывший исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«Что касается конфликта России и Запада, то я думаю, что это очень надолго. Не уверен, что Запад пойдет на отмену санкций», — сказал аналитик.

Он подчеркнул, что Запад также активно вводит санкции против Китая, следуя своей «так называемой политике сдерживания». По словам Можина, западные страны препятствуют и вредят развитию экономики КНР «всеми возможными способами».

Ранее США ударили по новому российскому газовому проекту «Якутский СПГ». Это произошло после успешного опыта по сдерживанию развития проекта «Новатэка» по производству газа «Арктик СПГ-2», который мог увеличить предложение российского СПГ на мировом рынке.

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