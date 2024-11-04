Россияне 4 ноября отмечают День народного единства

Сегодня, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. Несмотря на то что официальным государственным выходным этот день стал относительно недавно, у него долгая история. Кроме того, праздник имеет значение и для православных верующих. «Лента.ру» рассказывает об истории и традициях Дня народного единства.

Дата праздника в 2024 году

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября уже почти 20 лет. Торжество на федеральном уровне утвердили 2004 году: праздничный день закреплен в Федеральном законе «О днях воинской славы (победных днях России)».

Уже с 2005 года День народного единства стал выходным.

4 ноября 2024 года (понедельник) — официальный нерабочий день

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

История праздника

Когда вводили День народного единства, многие россияне воспринимали его как перенос даты празднования другого события: упраздненного в 2004-м Дня примирения и согласия, который каждый год с 1996-го отмечался 7 ноября. Однако новый праздник, наоборот, отменял старый. Авторы поправок в закон решили, что День великой октябрьской социалистической революции (такое название он носил до 1996 года) был «источником напряжения в обществе». Сегодня 7 ноября имеет статус памятной даты, но не является красным днем календаря.

Несмотря на то что официально Дню народного единства нет еще и двух десятилетий, события, с которыми он связан, произошли задолго до установления праздника.

В этот день (по старому стилю) в 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским штурмовало Москву, чтобы освободить город от польских интервентов.

Каким событиям посвящен День народного единства

С 1598 года — с момента смерти последнего правителя из династии Рюриковичей и сына Ивана IV Грозного, царя Федора Иоанновича — в стране началось Смутное время, которое продлилось полтора десятилетия. У Федора Иоанновича не было детей, поэтому с его смертью прервался род Рюриковичей, которые правили страной почти семь веков.

Фото: Сергей Васильевич Иванов / Wikipedia

Остальных наследников Грозного к тому моменту не было в живых: его старшего сына Ивана не стало еще в 1581-м, а младший Дмитрий погиб при невыясненных обстоятельствах в Угличе в 1591-м. Династический кризис породил в народе слухи о том, что Дмитрий на самом деле жив, а значит, по праву должен занять престол — власть Бориса Годунова, шурина царя Федора, в таком случае оказалась бы вне закона. В 1605 году на престол взошел Лжедмитрий I — молодой человек, выдававший себя за чудом спасшегося царевича. Правил он всего год, а в 1606-м его лишили жизни в ходе Московского восстания под руководством князя Василия Шуйского. Уже на следующий год объявился еще один самозванец — Лжедмитрий II, выдававший себя за чудом спасшегося Лжедмитрия I и, следовательно, уцелевшего в младенчестве царевича. В отличие от предшественника, взять Москву Лжедмитрию II не удалось.

Смутное время продлилось до 1613 года. За это время на престоле сменились несколько правителей, в том числе Лжедмитрии, Борис Годунов и Василий Шуйский, но надолго во власти никто не задерживался В 1610 году престол отошел так называемой Семибоярщине — совету влиятельных бояр Москвы во главе с князем Федором Мстиславским. Представители Семибоярщины признали царем польского королевича Владислава, но это не поддержали многие регионы России, присягнув на верность Лжедмитрию II. Тогда бояре, чтобы не допустить захвата власти самозванцем, впустили в Москву польско-литовские войска.

В итоге поляки удерживали Москву два года — с 1610 по 1612-й. Чтобы изгнать их и прекратить грабежи и насилие со стороны интервентов, в Рязани стали формировать первое ополчение, но оно потерпело неудачу. Разбить польскую армию удалось силами второго народного ополчения, которое собирали в Нижнем Новгороде посадский староста Кузьма Минин и полководец Дмитрий Пожарский.

Благодаря освобождению Москвы от интервентов в столице удалось провести выборы царя: им стал Михаил Федорович — первый правитель из династии Романовых. На этом Смутное время закончилось

Традиции праздника

Праздник каждый год широко отмечают во всех городах России: проводят торжественные мероприятия, например, концерты и спортивные соревнования для детей и взрослых. Не оставляют без внимания этот день и всевозможные политические и общественные движения: в честь Дня народного единства они организуют шествия и благотворительные акции. Музеи создают ко Дню народного единства особые экспозиции.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Однако самые масштабные мероприятия традиционно устраивают в городах, непосредственно связанных с событиями 1612 года — в Москве и Нижнем Новгороде. Кроме того, в этот день возлагают цветы к памятнику Минину и Пожарскому: на родине основателей народного ополчения, у Нижегородского кремля, есть уменьшенная версия монумента, который стоит у храма Василия Блаженного на Красной площади.

Как отмечают праздник православные христиане

4 ноября (22 октября по старому стилю) православные вспоминают чудотворную икону Казанской Божией Матери.

4 ноября также отмечают День Казанской иконы Божией Матери

Это не совпадение: с момента победы народного ополчения православные христиане верят, что освобождение Москвы от польских интервентов стало возможно именно благодаря этой иконе. Во время сражения один из списков с образа находился в обозе защитников Русского царства, а перед главной битвой войска держали пост и три дня молились. После победы ополчения Дмитрий Пожарский велел возвести в Москве храм в честь иконы, и в 1630-х на углу Красной площади и Никольской улицы появился Казанский собор. Туда поместили тот самый список, который помог освободителям.

Чем известна икона Казанской Божией матери? Точно неизвестно, как именно появилась эта икона. По одной из версий, образ в Казань привез Иван Грозный в 1552 году, сразу после взятия города. Однако после серьезного пожара икона была утеряна на несколько десятилетий. Повторно она была обретена в 1579 году. По легенде, Богородица явилась во сне девятилетней девочке Матрене и сказала, где находится потерянный образ. Девочка рассказала об этом матери, но сперва та ей не поверила. Сны не прекращались, и тогда женщина прислушалась к дочери и пошла с ней в указанное место. Они нашли образ именно там, где и сказала Богородица — под развалинами разрушенного дома, под толщей пепла. Сама икона была нетронута ни огнем, ни грязью, будто только что вышла из-под пера иконописца. Вскоре икона нашла дом в Благовещенском соборе Казани. Тогда же появились первые слухи о ее чудотворной силе. По легенде, двое слепых, которые к ней прикоснулись, обрели зрение. Позже на месте обретения иконы построили Богородицкий женский монастырь, где образ и хранился в течение 300 лет. Однако в 1904 году икона пропала: ее украли из-за драгоценного оклада, в который ее поместили. Найти святыню так и не удалось.

Новый православный праздник утвердил царь Алексей Михайлович в 1649 году. Он велел отмечать его в годовщину освобождения Москвы — 4 ноября, в знак благодарности за помощь в избавлении от захватчиков.

Согласно церковному устою, накануне 4 ноября проводится ночное богослужение. Священники ведут его в голубых облачениях — этот цвет символизирует чистоту и непорочность, в него облачаются в дни Богородичных праздников и дни памяти Богородичных икон.

В сам праздничный день в храмах тоже проводят службы и читают молебны в честь участников битвы за Москву 1612 года и всех военнослужащих в целом.