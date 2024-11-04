Эксперт заявил об усилении раскола общества в Молдавии из-за победы Санду

Эксперт Ешану: после победы Санду общество в Молдавии останется разделенным

Бывший замминистра юстиции Молдавии Николай Ешану заявил, что победа Майи Санду на выборах президента страны усилит раскол общества. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он обратил внимание на то, что внутри страны Санду проиграла, а победу ей принесли голоса представителей диаспоры — граждан страны, проживающих за рубежом. По мнению Ешану, выгоды, полученные от диаспоры, краткосрочные и ведут к долгосрочным потерям. «В таких случаях общество остается глубоко разделенным. Что влечет не только сохранение бедности в настоящем, но и лишает нас шанса на лучшее будущее», — высказался он.

Эксперт порекомендовал сторонникам Санду представить, что она бы чувствовала, если бы проиграла выборы из-за голосов представителей молдавской диаспоры, живущей в России. По его словам, именно так чувствует себя большая часть жителей Молдавии, фаворит которых проиграл из-за сограждан, проживающих в западных странах.

Ранее в Молдавии на выборах президента победу одержала действующая глава республики Майя Санду. По результатам обработки 100 процентов протоколов Санду победила, получив 55,33 процента голосов.