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02:50, 4 ноября 2024Мир

Фон дер Ляйен поздравила Санду с победой на выборах в Молдавии

Глава ЕК фон дер Ляйен поздравила Санду с победой на выборах президента Молдавии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поздравила Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Х.

По ее словам, Санду обладала «редкой силой, чтобы преодолеть такие вызовы, с которыми она столкнулась на выборах». Она подчеркнула, что продолжит работать с Санду для подготовки Молдавии и ее народа к «евробудущему».

Председатель Европарламента Роберта Метсола также поздравила Санду в Х. Она отметила, что Санду возглавила путь страны к демократии и европейскому будущему, добавив, что «Европа будет стоять с Молдавией».

Ранее директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский заявил, что президентские выборы в Молдавии настолько сильно раскололи общество, что глава государства не сможет урегулировать ситуацию. «Будет рост преступности из-за конфликтного состояния в обществе и из-за материального разрыва», — добавил он.

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