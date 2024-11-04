Минобороны сообщило об ударе ВС России по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

Минобороны России: ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

Российские бойцы поразили инфраструктуру военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов [ВСУ]», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны России уточнили, что российские войска также нанесли удар по объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, которые использовались для обеспечения армии Украины. Вместе с тем были поражены украинские цеха производства, места хранения безэкипажных катеров и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 132 районах.