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00:25, 4 ноября 2024Экономика

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после временной остановки вечером 3 ноября. Об этом пишет Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — отмечается в публикации. Позднее появилась информация, что в очереди со стороны Тамани находится 120 машин.

Ранее проезд автомобилей по мосту приостановили. Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Крымский мост был перекрыт приблизительно 50 минут.

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