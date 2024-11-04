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03:29, 4 ноября 2024Мир

Премьер Румынии первым поздравил Санду с победой на выборах

Премьер Румынии Чолаку первым поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Cristian Cristel / XinHua / Global Look Press

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку первым из зарубежных лидеров поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии. Свое поздравление он написал в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«От всей души поздравляю молдавский народ, а также Майю Санду с огромной победой! Победа Санду является ярким доказательством воли молдавского народа защитить свою демократию и обеспечить себе путь к вступлению в Европейский cоюз (ЕС)», — сказал он.

Румынский премьер отметил, что победа Санду демонстрирует желание всех молдаван сражаться в том числе с попытками подкупа голосов. Чолаку добавил, что будет всеми силами помогать Молдавии в достижении «места, которое ей принадлежит» — рядом с Румынией в ЕС.

Ранее Санду с победой поздравила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Санду обладала «редкой силой, чтобы преодолеть такие вызовы, с которыми она столкнулась на выборах».

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