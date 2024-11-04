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12:53, 4 ноября 2024Мир

Тысячу работников в Великобритании перевели на четырехдневную рабочую неделю

Guardian: тысячу работников в Великобритании перевели на четырехдневку
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Тысячу работников в Великобритании перевели на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает газета Guardian.

«Тысяча работников в Великобритании получат дополнительные выходные без потери зарплаты в рамках первого официального эксперимента кампании за четырехдневную неделю при лейбористском правительстве», — отмечается в статье.

Цель кампании, как отмечают журналисты газеты, заключается в том, чтобы представить результаты эксперимента лейбористскому правительству летом. Утверждается, что в эксперименте примут участие 17 предприятий, еще четыре присоединятся позднее. Некоторые компании при этом решили протестировать график, при котором работники получают дополнительный выходной каждые две недели.

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Обозреватели газеты подчеркивают, что убедить лейбористское правительство ввести четырехдневку может оказаться сложно, так как она изначально не входила в планы властей.

Ранее сообщалось, что большая часть россиян — 75 процентов — положительно относятся к идее введения в России четырехдневки. Сокращение рабочей недели позволит работникам уменьшить количество стресса в жизни, а также снизит вероятность выгорания, посчитали респонденты.

До этого стало известно, что четырехдневная рабочая неделя положительно отразилась на рынке труда в Исландии. Согласно исследованию The Autonomy Institute, после введения новых правил экономика в стране стала расти более быстрыми темпами. В 2023 году рост составил сразу 5 процентов, тогда как, к примеру, в 2006-2015 годы средние темпы увеличения находились на уровне 2 процентов в год.

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