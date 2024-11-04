Guardian: тысячу работников в Великобритании перевели на четырехдневку

Тысячу работников в Великобритании перевели на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает газета Guardian.

«Тысяча работников в Великобритании получат дополнительные выходные без потери зарплаты в рамках первого официального эксперимента кампании за четырехдневную неделю при лейбористском правительстве», — отмечается в статье.

Цель кампании, как отмечают журналисты газеты, заключается в том, чтобы представить результаты эксперимента лейбористскому правительству летом. Утверждается, что в эксперименте примут участие 17 предприятий, еще четыре присоединятся позднее. Некоторые компании при этом решили протестировать график, при котором работники получают дополнительный выходной каждые две недели.

Обозреватели газеты подчеркивают, что убедить лейбористское правительство ввести четырехдневку может оказаться сложно, так как она изначально не входила в планы властей.

Ранее сообщалось, что большая часть россиян — 75 процентов — положительно относятся к идее введения в России четырехдневки. Сокращение рабочей недели позволит работникам уменьшить количество стресса в жизни, а также снизит вероятность выгорания, посчитали респонденты.

До этого стало известно, что четырехдневная рабочая неделя положительно отразилась на рынке труда в Исландии. Согласно исследованию The Autonomy Institute, после введения новых правил экономика в стране стала расти более быстрыми темпами. В 2023 году рост составил сразу 5 процентов, тогда как, к примеру, в 2006-2015 годы средние темпы увеличения находились на уровне 2 процентов в год.