Бывший снайпер ВСУ: украинская армия не может соответствовать стандартам НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) абсолютно не соответствуют стандартам НАТО. Об этом в эфире телеканала «Новости.LIVE» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский.

Он раскритиковал заявление ведущей, будто украинская армия превосходит стандарты Североатлантического альянса. «Нас поделили на батальоны и бригады, и поменяли звания — это единственная реформа, которая произошла в нашей армии. Все держится на духе воюющих», — сказал специалист.

По его словам, сложившуюся в войсках обстановку можно описать как хаос, поскольку общая организация, подготовка, оснащение и взаимодействие с командным составом находятся в ужасном состоянии. В частности, Прошинский привел пример, когда снайперы ВСУ не могут практиковаться в стрельбе, поскольку каждый выстрел стоит около 10 долларов, а у украинской армии нет на это средств. При этом, добавил он, снайпер в морской пехоте США за неделю производит от 1,5 до 2 тысяч тренировочных выстрелов с разным оружием и в разных условиях.

В октябре в Курской области взяли в плен снайпера ВСУ, заснувшего в засаде. «Мой товарищ ушел за водой и сухпайками. Когда он пришел, я отдыхал в лежке. А он увидел много ваших, человек семь-восемь, и самостоятельно принял решение сдаться. И меня уже разбудили русские солдаты и сказали: "Сдавайся и будешь жить"», — вспомнил боец.