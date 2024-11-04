Подозреваемого в нападении с топором в электричке в Париже задержали

BFMTV: 16-летнего напавшего с топором на людей в парижской электричке задержали

Французские правоохранители задержали напавшего с топором на людей в парижской пригородной электричке, им оказался 16-летний подросток. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Как рассказали в префектуре, нападение является сведением счетов между преступными группировками. Сейчас на линии электричек RER E усилили полицейскую охрану.

Нападение в электричке RER E на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна) недалеко от Парижа произошло утром в понедельник, 4 ноября. Четыре человека получили ранения, двое из них — тяжелые. Уточняется, что одному из пострадавших разрубили руку, а другого ранили в голову. Все участники инцидента — подростки.