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21:32, 4 ноября 2024Мир

Подозреваемого в нападении с топором в электричке в Париже задержали

BFMTV: 16-летнего напавшего с топором на людей в парижской электричке задержали
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Французские правоохранители задержали напавшего с топором на людей в парижской пригородной электричке, им оказался 16-летний подросток. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Как рассказали в префектуре, нападение является сведением счетов между преступными группировками. Сейчас на линии электричек RER E усилили полицейскую охрану.

Нападение в электричке RER E на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна) недалеко от Парижа произошло утром в понедельник, 4 ноября. Четыре человека получили ранения, двое из них — тяжелые. Уточняется, что одному из пострадавших разрубили руку, а другого ранили в голову. Все участники инцидента — подростки.

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