В Великобритании врачи начнут использовать «калькулятор смерти»

DM: в Великобритании врачи начнут определять риск смерти пациентов с помощью ИИ

Врачи в Великобритании начнут использовать «калькулятор смерти» на основе искусственного интеллекта (ИИ), чтобы вычислять дату смерти пациентов. Об этом пишет Daily Mail.

Новая программа сможет находить скрытые проблемы со здоровьем на основе результатов электрокардиограммы (ЭКГ). Отмечается, что «калькулятор смерти» умеет определять риск смерти пациента в течение десяти лет после ЭКГ с вероятностью в 78 процентов.

Для первого исследования технологии отобрали несколько сотен человек в больницах Лондона, в дальнейшем число испытуемых будет увеличено.

Кардиолог Арунашис Сау раскрыл подробности о работе программы: она считывает результаты ЭКГ, чтобы выявить симптомы аритмии и сердечной недостаточности до того, как они полностью проявятся. После этого аппарат дает прогнозируемую цифру в годах относительно уровня риска пациента. «Цель здесь — попытаться использовать ЭКГ как способ выявления людей, находящихся в группе повышенного риска», — отметил он.

Ранее американская компания Ambience Healthcare рассказала об автоматизации процессов в больницах, настроенной с помощью искусственного интеллекта. Инженеры компании, являющиеся выпускниками MIT, создали инструмент, который анализирует медицинские данные, работает с документами и занимается прочими рутинными задачами.