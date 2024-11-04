Шор: Молдавия нужна странам Запада как площадка для войны против России

Молдавия нужна странам Запада в качестве площадки для войны против России. Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, передает ТАСС.

«Мы четко понимаем, что Молдова им нужна сегодня, чтобы иметь еще одну площадку для попытки развязывания войны на ее территории. Но молдаване не хотят воевать, молдаване хотят жить мирно, дружно, жить своими традиционными ценностями», — отметил Шор.

Политик добавил, что победившая во втором туре президентских выборов в Молдавии Майя Санду на новом сроке продолжит не заботиться о жителях страны. Этим он объяснил проигрыш действующей главы государства в голосовании внутри республики.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло побеждал на выборах после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри государства во втором туре. За него проголосовали 51,19 процента избирателей.